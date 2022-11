Quatro anos depois, Portugal volta a defrontar o Uruguai num Mundial. Em 2018, na Rússia, o duelo com a seleção sul-americana ditou o afastamento da equipa das quinas da competição.

«É um jogo que não me traz muito boas memórias, porque Portugal acaba por ser eliminado pelo Uruguai nos oitavos de final. É um jogo diferente, Portugal tem três pontos, o Uruguai tem um. Este é de fase de grupos, ou outro dos oitavos de final», perspetivou Bernardo Silva na antevisão ao jogo da 2.ª jornada da fase de grupos.

O médio do Manchester City, que estava há quatro anos na partida diante do Uruguai, deixou elogios ao adversário, mas garantiu que os comandados de Fernando Santos vão tentar dar uma resposta melhor desta vez. «Portugal acaba por mudar bastantes mais jogadores do que a seleção do Uruguai. É uma seleção difícil, muito agressiva, que contra-ataca muito bem, que explora ao máximo todo esse tipo de situações. Vamos estudar da melhor forma a seleção do Uruguai para respondermos bem dentro de campo e ganharmos mais três pontos e conseguirmos a qualificação para os oitavos, que é o que queremos.»

Se vencer o Uruguai, Portugal garante já um ligar na próxima fase do Mundial 2022.

(em atualização)