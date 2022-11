Bruno Fernandes, jogador da Seleção Nacional, em declarações aos jornalistas na zona mista após o Portugal-Ganha (3-2). O médio fez duas assistências para golo em pouco mais de dois minutos:

«Só fazendo os movimentos certos é que aparecem os espaços. Há que haver o timing certo no movimento. Fomos felizes e marcámos golos, assim como no penálti uma grande jogada entre o João Félix e o Cristiano resultou num penálti para nós que deu golo.»

[Que tremideira foi aquela nos minutos finais?]

«Não foi tremideira nenhuma. É o nervosismo normal do primeiro jogo, é a dificuldade que o Gana nos causou. Uma seleção que sabíamos que ia causar-nos muitos problemas. No final do jogo levaram mais gente para a frente. No momento de saída podíamos ter marcado mais um ou outro golo: não fomos capazes, mas soubemos defender o resultado e isso é o mais importante.»

[Ganhando o próximo jogo, Portugal está nos oitavos de final]

«Queremos entrar a ganhar, mas independentemente dos resultados das outras equipas temos de fazer o nosso [trabalho]. É isso que conseguimos controlar: os nossos jogos e os nossos pontos. Agora, o foco está no próximo jogo.»