Ricardo Horta, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sic, após a derrota de Portugal com a Coreia do Sul, no jogo em que se estreou e marcou no Mundial.

«Jogo muito difícil, estas partidas numa competição tão equilibrada são assim. Infelizmente, não era o resultado que queríamos, mas conseguimos o objetivo que era passar em primeiro. Esta derrota não representa nada, porque conseguimos o objetivo. Claro que queríamos vencer, devíamos ter jogado melhor, sobretudo na segunda parte, mas defrontámos uma excelente seleção, que fez tudo para passar e conseguiu. Estão duas boas equipas nos oitavos.»

[sobre o golo na estreia no Mundial]

«É um sonho estar a disputar uma competição destas e marcar logo um golo na minha estreia nesta competição foi muito bom. Não ajudou à vitória, mas estou satisfeito pela minha estreia.»