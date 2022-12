Diogo Dalot, jogador da seleção nacional, em declarações na flash interview da SIC, após a derrota por 2-1 frente à Coreia do Sul, no fecho da fase de grupos:



«Acho que podíamos ter controlado mais o jogo, principalmente com bola. Foi difícil passar a primeira linha de pressão forte da Coreia do Sul, sobretudo na segunda parte. Eles ajustaram nos laterais e causaram-nos dificuldades na primeira fase. Queríamos ter mais controlo e acho que foi aí que falhámos. Falhámos também em pequenos detalhes em que a Coreia do Sul é forte como as transições. Temos de olhar para este jogo como uma aprendizagem, recuperar bem e estar prontos para terça-feira.



[Houve excesso de confiança?]:



«Não. Essa não é a atitude certa. Apesar de ter tido muitas mexidas, adoramos jogar por Portugal e queremos mostrar ao selecionador que estamos todos disponíveis. A Coreia do Sul é uma seleção forte, tem o seu mérito, mas poderíamos ter controlado melhor o jogo. Foram falhas nossas que resultaram nos golos. Criámos ocasiões e podíamos ter feito também mais golos.»