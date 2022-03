Declarações do guarda-redes de Portugal, Diogo Costa, à SportTV, após a vitória ante a Turquia, por 3-1, em jogo da meia-final do play-off de acesso ao Mundial 2022:

«Orgulho para mim poder trabalhar para chegar a estes momentos, para poder jogar. Estou muito orgulhoso, mas, acima de tudo, muito feliz por termos ganho este jogo. Estamos focados agora em jogar contra a Macedónia para ganharmos e nos qualificarmos.»

«Com todo o respeito pela Turquia, sabíamos que eramos a equipa com mais qualidade, também sabíamos que tínhamos de ter qualidade coletivamente e foi o que fizemos. Demos o máximo pelo país e as coisas acontecem naturalmente.»

«Soube quando cheguei ao Dragão, foi um momento especial, arrepiante para mim. Pensei em dar o meu máximo, como em todos os jogos e todos os treinos e assim sabia que as coisas iam acontecer naturalmente.»

«Sinceramente, quando me senti mais nervoso foi no aquecimento, ao pisar o relvado… mas quando o jogo começa estamos com um foco tão grande, que só pensamos em jogar.»

[Macedónia do Norte:] «Todos os jogadores têm de respeitar todas as equipas. Jogamos todos os jogos para ganhar.»