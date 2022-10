Diogo Jota sofreu uma lesão nos gémeos nos instantes finais do jogo do Liverpool contra o Manchester City e está fora do Mundial 2022. Após Klopp ter dado conta da sua ausência da prova que se realiza no Qatar, o internacional português deixou uma sentida mensagem nas redes sociais.



«Depois de uma noite tão boa em Anfield tudo terminou da pior maneira para mim. No último minuto um dos meus sonhos colapsou. Serei mais um a apoiar de fora, tanto o meu clube como o meu país, e vou lutar para voltar o mais rápido possível», escreveu numa publicação no Instagram.



Recorde-se que Jota, de 27 anos, é presença assídua nas escolhas do selecionador nacional, Fernando Santos. O jogador do Liverpool junta-se a Pedro Neto entre os jogadores que vão falhar o Campeonato do Mundo por lesão.