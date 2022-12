A partir das 15h00 deste sábado, Portugal joga com Marrocos o apuramento para as meias-finais do Mundial 2022.

No Estádio Al Thumama, a equipa das quinas tentará chegar às «meias» pela terceira vez na história, enquanto os marroquinos tentarão ser os primeiros representantes africanos numa fase tão adiantada da prova.

