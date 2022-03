Fernando Santos, selecionador nacional, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a vitória sobre a Macedónia do Norte, na final do paly-off, que grantiu o apuramento para o Mundial do Qatar.

«É uma alegria muito grande. Uma alegria por 11 milhões de portugueses que vão ter a seleção em mais um mundial. O povo português tem sido inexcedível e hoje voltou a estar sempre a apoiar esta equipa.

E tenho de dar os parabéns aos jogadores, que tiveram muita paciência e união e demonstraram um enorme espírito de equipa.

Nos primeiros minutos, os jogadores acharam que eles se iam meter logo lá atrás, mas eu sabia que não seria assim. Tirámos partido do contra-ataque, o primeiro golo foi assim. Portugal merece isto e estes jogadores também. Temos um grande futuro pela frente.»

[sobre a aposta em Danilo a central]

«O Fonte é um excelente jogador, joga ao melhor nível, no campeonato francês, mas senti que Pepe e Danilo podiam resolver melhor algumas situações que prevíamos neste jogo. Mas se tivesse jogado o Fonte, seria o mesmo.»

[sexto apuramento como selecionador]

«Desde que comecei o meu trabalho como selecionador, consegui alcançar todos os apuramentos. Três para Europeus e agora três para Mundiais, primeiro com a Grécia e agora com Portugal.

Já ganhei um Europeu, uma Liga das Nações e agora vamos atrás do sonho. Meu e de todos os portugueses. Era importante estar lá, agora vamos atrás do sonho. Qualidade há muita, se houver sempre o epítrito de equipa que mostrámos hoje, ficamos mais perto.»