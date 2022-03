Nuno Mendes, jogador da seleção portuguesa, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a vitória sobre a Macedónia do Norte, na final do paly-off, que grantiu o apuramento para o Mundial do Qatar.

«Estamos muito contentes. Queríamos muito esta vitória, conseguimos vencer e estamos no Mundial do Qatar, que é o mais importante. Não eramos favoritos, este jogo era uma final e ganhámos, agora temos de dar continuidade no Mundial.»

[não conseguir o apuramento direto fez sofrer mais]

«Depois do jogo com a Sérvia foi triste não nos termos apurado, mas a equipa ficou com uma união muito forte. Deu o resultado de hoje, não podia ser melhor.»

[já se imagina no Mundial?]

«Sim. Vai ser um sonho cumprido, vou trabalhar para estar lá.»