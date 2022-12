Cristiano Ronaldo foi substituído aos 65 minutos do jogo de Portugal frente à Coreia do Sul, na terceira jornada da fase de grupos do Mundial 2022, e não escondeu a insatisfação.

No momento em que estava a entregar a braçadeira a Pepe, o capitão da seleção portuguesa foi focado pela realização do jogo, mostrando-se claramente insatisfeito com a alteração feita por Fernando Santos, que lançou André Silva para jogo.

Ao chegar ao banco, Fernando Santos dirigiu a Ronaldo breves palavras, que não acalmaram o jogador que ainda atirou uma garrafa de água, já sentado no banco.

Percorra a galeria associada a este artigo para ver a reação de Ronaldo.