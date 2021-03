A segunda jornada da fase de qualificação para o Mundial 2022 arranca este sábado e Portugal volta a entrar em campo. Os campeões da Europa jogam em Belgrado contra a Sérvia, a partir das 19h45.



Além disso, prossegue ainda o Campeonato da Europa de Sub-21. Na segunda jornada da fase de grupos do torneio entram em campo Espanha, Itália, Holanda, Alemanha, República Checa, Eslovénia, Hungria e Roménia.



Mas há mais futebol para ver. Na II Liga, Arouca e Feirense defrontam-se num jogo importante para as contas das equipas que sonham com a promoção.



Prossegue o torneio Masters 1000 de Miami. João Sousa vai defrontar o francês Ugo Humbert na segunda ronda num encontro previsto para as 19h30.



Jogos de apuramento para o Mundial 2022



Montenegro-Gibraltar, 14h00

Rússia-Eslovénia, 14h00

Bielorrússia-Estónia, 17h00

Croácia-Chipre, 17h00

Noruega-Turquia, 17h00

Países Baixos-Letónia, 17h00

Eslováquia-Malta, 19h45

Irlanda-Luxemburgo, 19h45

Sérvia-Portugal, 19h45

República Checa-Bélgica, 19h45



Euro sub-21



Eslovénia-República Checa, 17h00

Hungria-Roménia, 17h00

Espanha-Itália, 20h00

Alemanha-Países Baixos, 20h00



II Liga



Arouca-Feirense, 11h00



Ténis, Masters 1000 Miami



Ugo Humbert-João Sousa, 19h30