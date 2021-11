Com os olhos nos jogos de apuramento para o Mundial 2022, a seleção nacional vai realizar, às 10h00 desta quarta-feira, mais um treino para os encontros frente a República da Irlanda e Sérvia.



Duas horas depois, o selecionador Fernando Santos e um jogador vão falar aos jornalistas.



Mas há outra equipas das equinas a entrar em campo esta quarta-feira. Os sub-17 de Portugal defrontam o Cazaquistão, às 17h00, no Algarve, numa partida referente à fase de apuramento para o Euro da categoria.



Nota ainda para o jogo do Sporting em casa do Belfius Mons-Hainaut, a contar para a Taça da Europa de Basquetebol. Prosseguem ainda as ATP Finals da Next Gen, em Milão, e arrancam as WTA Finals em Gudalajara, no México.



Por último, a equipa de futebol feminino do Benfica recebe o Hacken, num encontro da terceira jornada do grupo D da Liga dos Campeões.



O que há para ver esta quarta-feira:



Sub-17



Portugal-Cazaquistão, 17h00



Liga dos Campeões feminina



Benfica-Hacken, 20h00