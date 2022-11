Fernando Santos lembrou nesta quarta-feira o percurso até ao título europeu em 2016, quando confrontado com o facto de Portugal não vencer o jogo de estreia de um Mundial desde 2006.

«Uma vitória a abrir uma grande competição traz sempre energias mais positivas. Mas já iniciei um campeonato com três empates e ganhámos. Assinávamos já por baixo, tanto eu como os jogadores», atirou, sorridente.

«Claro que sabemos que fica mais difícil chegar lá com esse registo. Mas vai ser muito difícil o jogo com o Gana, que é uma equipa muito bem organizada e rápida nas transições. Temos de estar muito atentos durante todo o jogo. Respeitamos muito o adversário, mas queremos ganhar para começar bem», acrescentou de imediato.

Numa mensagem de confiança, o selecionador nacional não quis traçar objetivos secundários. O foco é apenas um.

«Pus apenas um target, é difícil, mas o que nos propomos é dar uma imensa alegria aos portugueses. A jogar com alegria, prazer. O português pode estar dividido, mas quando começar a rolar a bola, as pessoas vão estar agarradas à televisão para ver», acredita, apesar de reconhecer as dificuldades.

«Vencer uma competição destas é muito difícil para todos, com jogos muito equilibrados. Cada vez mais as equipas são muito fortes, como temos visto. O Gana tem jogadores em grandes equipas, em termos táticos já não há grandes diferenças, treinadores também são todos de grande nível. Confiamos em nós e no nosso trabalho», disse ainda.