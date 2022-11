João Félix e José María Giménez, colegas de equipa no Atlético de Madrid, travaram um duelo intenso na partida entre Portugal e Uruguai. No final do jogo, o defesa «charrua» falou sobre o reencontro com o «amigo» português.



«Duelo com Félix? É futebol. Fora de campo somos amigos, mas em campo não o conheço», atirou, citado pela Marca.



Cumpridas duas jornadas, a seleção celeste tem um ponto no grupo H, mas ainda acalenta a esperança de chegar à fase a eliminar. «Dependemos apenas de nós. Custou-nos a primeira parte, nem tanto a segunda. Criámos muitas ocasiões e tivemos oportunidades para abrir o marcador e depois também para empatar o jogo», defendeu o central.



Giménez deixou ainda elogios à seleção de Portugal. «É difícil jogar contra uma equipa como Portugal, que tem muita qualidade e velocidade no ataque.»



O Uruguai fecha a fase de grupos contra o Gana, numa partida agendada para as 15h00 da próxima sexta-feira.