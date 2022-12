O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a falta de eficácia de Portugal nos quartos de final do Mundial2022, contra Marrocos (0-1), mas agradeceu o contributo de Cristiano Ronaldo em consecutivos mundiais e europeus de futebol. António Costa e Ana Catarina Mendes também enalteceram a participação de Portugal no Campeonato do Mundo.

«Quem tem oportunidades e não consegue concretizar, ou porque o guarda-redes adversário era muito bom, ou porque foi à barra, ou porque se falhou, e quem concretiza ganha, chama-se eficácia. E na vida nós temos isso. E aqui Portugal jogou, jogou, jogou e jogou, mas não foi eficaz», lamentou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas após ter assistido no restaurante Caravela, no Mindelo, ilha de São Vicente, à partida entre Marrocos e Portugal (1-0) do Mundial2022.

«Não marcámos. Portanto, tivemos cinco ou seis oportunidades. Marrocos teve duas, três. Concretizou uma e podia ter concretizado mais uma. Nós tivemos cinco, seis. Podemos ser concretizadas uma ou duas. Mas eu queria agradecer à equipa portuguesa o ter-nos levado até aos quartos de final, as pessoas são muito ingratas e quando se perde não se tem o mesmo entusiasmo que teve no último jogo, queria agradecer, um Presidente português, o que fizeram», acrescentou.

O presidente da República quis ainda deixar uma palavra especial para Cristiano Ronaldo. «Ninguém sabe o que é o futuro, mas só haverá outro Mundial daqui a quatro anos. Pode acontecer que ele, como outros jogadores que já estão há muito tempo, não tenham oportunidade de jogar outra vez numa fase final, eu queria agradecer o que fez em muitos mundiais e muitos europeus e a ele e a outros da equipa, o que fizeram por Portugal», sublinhou.

António Costa: «Sonhámos juntos, agora sofremos juntos»

O primeiro-ministro António Costa, por seu lado, deu os parabéns à seleção pela sua prestação no Mundial, considerando que deu «muitas alegrias aos portugueses» e continuará a ser das «melhores do mundo», após a eliminação de Portugal do torneio.

«Sonhámos juntos, agora sofremos juntos. A nossa seleção de Portugal deu, neste Mundial, muitas alegrias aos Portugueses. Estamos entre os melhores do mundo e continuaremos a ser dos melhores do mundo», escreveu António Costa na sua conta oficial do Twitter.

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, também endereçou os parabéns à seleção portuguesa que «fez sonhar os portugueses».

«Parabéns a todos os que fizeram sonhar e acreditar Portugal e os portugueses», escreveu a governante, na página oficial do Ministério na rede social Twitter, numa menagem com uma fotografia de Cristiano Ronaldo a deixar o terreno de jogo do Estádio Al Thumama, em Doha, em lágrimas.