Facundo Tello foi o árbitro nomeado pela FIFA para apitar o jogo entre Marrocos e Portugal, dos quartos de final do Mundial 2022.



O juiz argentino vai ter como auxiliares Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade enquanto Ivan Barton vai assumir o papel de quarto árbitro. No VAR vai estar Mauro Vigliano que contará com o apoio de Ricardo De Burgos, Diego Bonfa e de Armando Villarreal.



Esta será a segunda vez que Facundo Tello vai dirigir um jogo da seleção nacional neste Mundial depois de ter apitado a partida contra a Coreia do Sul, da última jornada da fase de grupos.



Facundo Tello foi o árbitro do Boca Juniors-Racing, jogo do Troféu dos Campeões e que acabou com dez jogadores expulsos.