Nuno Mendes foi uma das novidades do onze de Fernando Santos no jogo frente ao Uruguai, da segunda jornada da fase de grupos do Mundial 2022, mas saiu ainda antes do intervalo, em lágrimas.

Depois de ter falhado o primeiro jogo devido a problemas físicos, o lateral do Paris Saint-Germain tinha voltado a trabalhar no relvado na véspera do jogo, mas durou apenas 42 minutos em campo.

Recorde-se que Nuno Mendes esteve cerca de três semanas de fora em outubro devido a uma lesão contraída no Estádio da Luz, no jogo frente ao Benfica.

Percorra a galeria associada a este artigo para ver as imagens do sofrimento do jovem jogador português.