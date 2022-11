Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo.

Demorou até mudar o tema na preparação para o Mundial.

Foi antes da concentração. Foi durante. Foi antes da viagem para o Qatar. Foi na chegada. Foi após a conferência do capitão da seleção.

Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo.

E ele é mesmo incontornável.

Cinco vezes incontornável.

Ao quinto Mundial da carreira, Cristiano Ronaldo tornou-se no primeiro jogador da história a marcar em cinco fases finais. (Era nisso que pensava quando se emocionou no momento do hino?). Histórico.

Fê-lo ao minuto 65m, na conversão de um penálti que castigou castigar falta que ele próprio sofreu, após um passe de calcanhar de João Félix.

Antes disso, ainda na primeira parte, tinha falhado um lance que lhe é pouco habitual: isolado por Bruno Fernandes, falhou a receção e permitiu depois a «mancha» do guarda-redes ganês.

Entre esse lance, no décimo minuto, e o golo inaugural, Portugal teve muita posse de bola. Trocou muito a bola. Mas teve pouca presença na área.

Mas quando o golo parecia que ia acalmar a equipa, isso não aconteceu.

Num ataque pela esquerda, Kudus cruzou, Danilo atrapalhou-se, e Ayew fez o empate aos 73m.

Só após o golo sofrido é que Fernando Santos mexeu na equipa – no início da segunda parte trocou o lesionado Otávio por William, mas manteve a estrutura – e isso fez bem ao jogo da seleção.

Rafael Leão substituiu Rúben Neves, Bruno Fernandes passou para o centro do terreno e virou tudo do avesso.

Um minuto depois da entrada de Leão, Bruno Fernandes fez um passe genial a isolar Félix que, na cara de Ati Zigi não tremeu e picou-lhe a bola para o fundo da baliza.

E dois minutos volvidos, outra vez Bruno Fernandes. Félix recuperou uma bola em esforço no meio-campo defensivo, tocou para o médio do Manchester United conduzir até fixar dois defesas ganeses e soltar para o remate vitorioso de Rafael Leão.

Tudo resolvido, certo?

Errado!

Novamente quando parecia que a equipa podia ficar confortável, um erro defensivo de Cancelo permitiu que o Gana reduzisse para 3-2 em cima do minuto 90.

E depois, foi quase tudo bem feito durante os nove minutos de compensação. A seleção portuguesa passou quase todo o período de descontos a trocar a bola perto da área ganesa.

Mas no último suspiro, um erro de Diogo Costa quase deitava tudo a perder. No último lance do jogo, o guarda-redes não percebeu que tinha um jogador ganês atrás de si, colocou a bola no chão e permitiu que Iñaki Williams lha roubasse e rematasse em direção à baliza… ainda que em queda.

Rúben Dias impediu que o remate do ganês saísse com força, Danilo cortou quando a bola se enrolava para a baliza e 10 milhões de portugueses respiraram de alívio.

Com sofrimento. À portuguesa. Mas o primeiro está feito.

Começamos com história!