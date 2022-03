Figura: Otávio

Quem diria? Há menos de um ano o jogador do FC Porto nem sequer tinha nacionalidade portuguesa. Depois de um desvio sinuoso por causa da Sérvia, o luso-brasileiro voltou a apontar o caminho na direção do Qatar (é certo que ainda falta a Itália): primeiro com um remate na recarga a um pontapé de Bernardo ao poste e depois, com um cruzamento perfeito para o cabeceamento de Diogo. Otávio fez, de resto, um jogo à sua imagem: cheio de raça, vontade e inteligente e sóbrio, ao mesmo tempo que gosta de entregar em quezílias com os adversários. Fez, no fundo, o que milhões de portugueses sonham ou sonhavam fazer: ajudar o país.

Momento: Yilmaz atira o 2-2 para a bancada, minuto 85



Minuto 85, o árbitro apita grande penalidade a favor da Turquia depois de rever no monitor o lance de José Fonte sobre Ucan. Burak Yilmaz, o goleador turco, assumiu a responsabilidade de marcar o penálti, mas atirou para a bancada. Deixou a Turquia num «Burak».

Outros destaques:

Diogo Jota: 178 cm. Um pequeno gigante! O extremo do Liverpool deve ser reconhecido como um cabeceador exímio. Além disso, tem faro de golo apuradíssimo. Jota teve o mérito de ajudar Guerreiro nas subidas de Celik - a quem arrancou um cartão amarelo - e foi sempre o jogador mais perigoso da seleção nacional. Podia ter feito mais golos, mas falhou duas ocasiões de forma incrível.



Burak Yilmaz: aos 36 anos o avançado do Lille deu e roubou a esperança à Turquia. Primeiro, o capitão turco mostrou por que razão é o goleador da sua seleção nacional ao fazer o 2-1 na primeiro oportunidade que teve. No entanto, Yilmaz desperdiçou o penálti que daria o 2-2 e ficou a saber que não é desta que vai jogar um Mundial.



José Fonte: aos 38 anos, o central não tem a velocidade de outrora. A maioria das vezes compensa a falta de velocidade com inteligência e bom posicionamento tal como mostrou hoje. Porém, o defesa do Lille sentiu algumas dificuldades para travar Yilmaz, Under e companhia e começou a cometer erros. O seu colega de equipa em França, Yilmaz, impediu-o de ser o vilão português neste play-off.

Under: não começou tão bem como Akturkoglu, mas rapidamente se mostrou ao jogo numa altura em que a Turquia estava em desvantagem. Depois de um primeiro aviso que Diogo Costa defendeu com facilidade, o extremo do Leicester começou a causar problemas à defensiva portuguesa especialmente quando começou a jogar mais pelo corredor central. Além de um disparo ao lado, Under assistiu Yilmaz para o golo que recolocou a Turquia na discussão do encontro.