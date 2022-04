A sorte portuguesa anda à roda no Qatar esta sexta-feira.



A partir das 17h00, a seleção nacional ficará a conhecer quais os adversários que terá pela frente na fase de grupos do Mundial 2022.



Portugal será, sublinhe-se, cabeça de série no sorteio, mas nem por isso está livre de alguns candidatos como Alemanha, campeã em 2014, a Croácia, vice-campeã em 2018, ou o Uruguai, seleção que afastou a «equipa das quinas» nos oitavos de final na Rússia.

Os possíveis adversários de Portugal estão, ainda, dependentes dos condicionalismos que a FIFA coloca no sorteio. Com exceção das seleções pertencentes à UEFA, nenhuma equipa da mesma confederação pode defrontar-se na fase de grupos.

Tal requisito faz com que cinco grupos tenham duas equipas europeias e os restantes três apenas uma.



