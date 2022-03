Vitinha, médio do FC Porto, foi convocado por Fernando Santos para o play-off de acesso ao Mundial 2022, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



O internacional sub-21 português rende Rúben Neves, jogador que se lesionou no jogo do Wolverhampton contra o Leeds United, na última sexta-feira.



Portugal, recorde-se, enfrenta, esta quinta-feira dia 24 de março, no Estádio do Dragão, a Turquia no primeiro jogo de acesso ao Mundial.

Em caso de vitória, Portugal decidirá a presença no Campeoanto do Mundo, também no Porto, dia 29 de março, frente ao vencedor do encontro entre Itália e Macedónia do Norte.