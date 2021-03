Dragan Stojkovic, selecionador da Sérvia, em declarações na sala de imprensa do estádio Rajko Mitic, após o empate a duas bolas frente a Portugal, num encontro da segunda jornada do grupo A da fase de apuramento para o Mundial 2022.



«Não faço comentários sobre as decisões dos árbitros, sejam boas ou más. Os erros fazem parte do desporto também. Não vi a situação e, quando vir esse golo, posso fazer algum comentário.

Não tivemos uma estratégia especial relativamente ao Cristiano Ronaldo, embora seja um dos melhores de todos os tempos. O Bernardo Silva também é um jogador que marca a diferença no relvado, mas sim, em geral, conseguimos travar e controlar mais ou menos o jogo do Ronaldo.»