Portugal vai defrontar Marrocos nos quartos de final do Campeonato do Mundo. A seleção africana surpreendeu ao eliminar Espanha no desempate por grandes penalidades. A dois dias do encontro com os Leões do Atlas, Otávio antecipou um pouco o que a seleção nacional poderá esperar no próximo sábado.



«Marrocos é uma equipa muito difícil. Acho que a maioria dos jogadores viu quase todos os jogos do Mundial e ainda deu para acompanhar um pouco do jogo de Marrocos contra Espanha. Ainda não perderam e sofreram apenas um golo. Defendem muito bem e são muito fortes nas transições. Estamos focados nesse trabalho de análise. Queremos ganhar», referiu, em conferência de imprensa.



O jogador de 27 anos desvalorizou ainda o facto de não faltar apoio aos marroquinos neste Mundial. «Marrocos tem um grande apoio dos adeptos, mas dentro de campo somos 11 contra 11. Queremos mostrar a nossa força e ganhar», disse, salientando a ambição lusa.



Portugal defronta Marrocos, numa partida dos quartos de final, às 15h00 do próximo sábado.