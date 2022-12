Otávio foi titular na partida de Portugal contra o Gana, mas uma lesão muscular impediu-o de disputar as partidas contra Uruguai e Coreia do Sul. O médio voltou à titularidade contra a Suíça, nos oitavos de final, e garantiu que está apto para defrontar Marrocos, no próximo sábado (15h00).



«Já estou a 100 por cento. Foi um problema muscular, mas já estou a 100 por cento», assegurou, em conferência de imprensa.



Nascido no Brasil, Otávio obteve dupla-nacionalidade e pôde ser convocado para a seleção nacional. O jogador do FC Porto foi questionado acerca de uma possível final entre Portugal e o Escrete.



«Final com o Brasil? Quero é ganhá-la, não interessa o adversário. Se chegarmos à final, queremos ganhar», atirou.



Antes da final, Portugal tem pela frente a seleção marroquina, no próximo sábado, numa partida dos quartos de final do Campeonato do Mundo.