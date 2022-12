O tema Cristiano Ronaldo marcou a conferência de imprensa de Otávio, a dois dias do jogo de Portugal contra Marrocos, dos quartos de final do Mundial. O médio frisou que não houve nenhuma discussão a envolver o capitão da seleção nacional e admitiu que é normal haver «azia» quando um jogador não joga.



«O Cristiano tem toda a razão. O grupo está unido e não são coisas de fora que vão entrar no grupo. Sabemos tudo o que se passa, mas estamos concentrados apenas em jogar por Portugal e em ganhar», começou por dizer depois de questionado sobre a publicação de CR7 nas redes sociais.



«Ninguém viu uma discussão ou algo parecido com isso. É normal um jogador ficar aziado quando não joga não é só o Cristiano, mas são todos. Tudo o que ele faz ou não faz, é notícia. Estamos todos unidos e ninguém duvida disso», acrescentou ainda.



Otávio sublinhou ainda que o avançado de 37 anos não manifestou intenção de abandonar a seleção durante o Mundial 2022 conforme noticiado pela imprensa internacional.



«Ele nunca falou disso no balneário, muito pelo contrário. Sempre ajudou os colegas, jogando ou não. Ele dá o exemplo, é o capitão e só nos diz coisas boas. A seleção está com ele. Estamos todos unidos», destacou.



«Se está de corpo e alma? Sempre mostrou isso, não só para o grupo, mas também para fora. O detalhe das imagen só mostram o lado negativo. Ele apoiou a equipa desde que soube que não ia jogar. Estamos todos com unidos», reiterou ainda.



Com Ronaldo no banco de suplentes, Portugal fez o melhor jogo neste Campeonato do Mundo e goleou a Suíça por 6-1 nos oitavos de final. Afinal, como é que o jogador do FC Porto avalia o rendimento de Portugal com e sem o capitão?



«A avaliação é a mesma. Tentamos pegar nos pontos positivos de um jogo e colocá-los em prática no próximo jogo. Tentamos também corrigir os pontos negativos e melhorá-los no próximo jogo. O Ronaldo é um jogdor exemplar, um dos melhores da história, mas sabemos da qualidade de todos. O Gonçalo entrou e mostrou muita qualidade. Somos agora 24 jogadores e todos estão prontos para jogar», concluiu.



Portugal defronta Marrocos às 15h00 no próximo sábado, numa partida dos quartos de final do Mundial 2022.