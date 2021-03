João Palhinha, em declarações à RTP3, depois da vitória da Seleção Nacional no Luxemburgo (3-1), em jogo da fase de qualificação para o Mundial 2022. O jogador do Sporting estreou-se a marcar pela Seleção A, com o golo que fixou o resultado final.

[Contente com o primeiro golo na Seleção A?]

- Claro que sim, foi muito emocionante fazer o primeiro golo ao serviço da Seleção A, ainda para mais neste grupo com tanta qualidade. Estou feliz com golo, mas mais feliz com a vitória alcançada.

[Dificuldades na primeira parte estão relacionadas com a polémica no jogo com a Sérvia?]

- Não é uma questão de afetar, mas fizemos três jogos em 72 horas, além disso estes campos não são fáceis. É difícil ganhar estes jogos, os pontos estão cada vez mais caros. É notório o crescimento do Luxemburgo, hoje em dia não há jogos fáceis.

[Está a ser o seu ano de afirmação?]

- Simplesmente faço o meu trabalho. Há um ano pensava estar aqui, mas a verdade é que aqui estou. Tenho vindo a conquistar o meu espaço passo a passo na minha carreira, vou dar sempre o melhor de mim, estou muito orgulhoso.

[Juntando a sua prestação no Sporting, está a ser o melhor ano de sempre?]

- Sim, mas acredito que o melhor está ainda para chegar.