Portugal goleou esta noite o Luxemburgo, por 5-0, no Estádio do Algarve, em jogo de qualificação para o Mundial 2022.

Cristiano Ronaldo foi a grande figura da partida ao apontar um hat-trick.

CR7 marcou duas grandes penalidades aos 8m e aos 13m e fechou a contagem aos 87m. Pelo meio, Bruno Fernandes (18m) e Palhinha (69m) fizeram os outros golos da Seleção.

Filme e ficha do jogo

Com este resultado, Portugal é segundo classificado do Grupo A, com 16 pontos, menos um do que a Sérvia, que tem mais um jogo.