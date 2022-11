Rafael Leão, jogador da Seleção Nacional, em declarações na flash interview da CNN Portugal após o Portugal-Gana (3-2):

[A estreia a marcar pela Seleção A]

«Era algo que procurava há muito tempo. mesmo que não fosse um golo, uma assistência. Estou muito contente, mas o mais importante é a vitória. Desde o início tivemos a iniciativa do jogo, procurámos o golo, fomos felizes e estamos de parabéns.»

[Dificuldades na primeira parte]

«Sabíamos que eles eram muito fortes no contra-ataque e Portugal, sendo muito forte em todas as posições, teve sempre a iniciativa e eles ficaram muito tempo atrás, recuados. Mas na segunda parte melhorámos com aquilo que o mister nos disse no balneário. Tivemos outra atitude e fomos felizes.»