Há quatro anos Gonçalo Ramos, então um adolescente de 17 anos, viu durante as férias no Algarve Portugal ser eliminado do Mundial 2018 pelo Uruguai.

Hoje, aos 21 anos, é titular no Benfica, internacional português (com um golo em dois jogos) e um dos 26 representantes lusos no Qatar.

«Estes dias têm sido especiais. Estrear-me ainda em Portugal e agora estreei-me no campeonato do mundo. É o concretizar de um sonho de criança. Sempre foi um sonho estar no Mundial, mas iria sempre depender da prestação no meu clube. Primeiro, estava focado em trabalhar e em dar o meu melhor», disse após ser questionado sobre se no início da época, antes dos 14 golos apontados em 2022/23 pelos encarnados, tinha como objetivo ir ao Mundial.

Gonçalo Ramos é um dos três avançados-centros à disposição de Fernando Santos e teoricamente está atrás de Cristiano Ronaldo e de André Silva na hierarquia. Será que esta prova vai servir mais de aprendizagem do que propriamente para jogar? «Todos os que estão cá, estão preparados para ser titulares», reagiu de pronto o goleador do Benfica, concordando no entanto em parte com a questão. «Mas ao mesmo tempo é mais uma oportunidade que tenho para aprender com grandes jogadores com quem tenho o prazer de partilhar o balneário e o campo», rematou.