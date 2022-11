Apelidado no Benfica de «feiticeiro», pela capacidade para marcar golos de todas as formas, Gonçalo Ramos tem-se destacado pelo sentido prático nestes primeiros anos de carreira.

As quatro linhas são o habitat dele, onde se sente, naturalmente, bem mais confortável do que numa conferência de imprensa cheia de jornalistas.

Neste sábado, a dois dias do Portugal-Uruguai, isso foi óbvio e a estratégia que o goleador de 21 anos levou para a sala de imprensa foi também ela clara e, talvez, inspirada no sentido prático que revela em campo, a julgar pelas respostas curtas, algumas mais curtas do que as próprias perguntas que lhe foram colocadas numa conversa que teve momentos animados.

A abrir, um dos jornalistas quis saber quem pagou o jantar que a equipa fez nesta sexta-feira, dia a seguir à vitória sobre o Gana, mas não levou resposta. «Isso são coisas nossas. Há pormenores que não temos de revelar. O mais importante é o que transmite a foto: bom ambiente e energia.»

Resposta arrumada, seguiram-se muitas outras. Uruguai, Godín, Darwin, os avançados de Portugal e os sonhos concretizados. E Ramos, de remate em remate, foi respondendo como quis.

Garantiu que Diogo Costa, que cometeu um erro sem consequência a fechar o jogo com o Gana, está a 100 por cento e recomposto do susto; que a fotografia de Cristiano Ronaldo a celebrar com uma fotografia de Messi como pano de fundo é já uma «imagem icónica» que será recordada daqui a muitos anos.

E, a fechar, soltou uma gargalhada quando um jornalista, em tom de brincadeira, lhe perguntou se aceitaria uma pastilha elástica de Cristiano Ronaldo, que no jogo com o Gana foi apanhado pela realização a tirar uma pastilha dos calções diretamente para a boca. «Não, claro que não aceitaria uma pastilha elástica do Cristiano nem de ninguém. Talvez do meu irmão, concluiu.