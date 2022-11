Raphael Guerreiro, jogador da seleção nacional, em declarações na flash interview da CNN Portugal, após a vitória contra o Gana (3-2), no arranque do Campeonato do Mundo de 2022:



«No final estava muito difícil, mas o mais importante era a vitória. Agora vamos estar focados no próximo jogo.



[Era importante ganhar]: «Sim. Se ganharmos o próximo jogo, ficamos apurados. Estamos no bom caminho. No bom caminho para sermos campeões? Certo.»