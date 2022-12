Rúben Dias garante que a Seleção Nacional está preparada para o «mata-mata» frente à Suíça. Depois do primeiro lugar na fase de grupos, o central do Manchester City entende que, agora, é preciso apertar o foco em relação aos detalhes.

«Estamos bem, de forma geral, entrámos numa fase diferente da competição, mas como acabámos de vir de uma fase de grupos na qual ficámos em primeiro, portanto acho que de forma geral não é preciso mudar muita coisa, é preciso ter consciência de que é um jogo e nada mais, não há esse espaço para cometer erros e, como tal, apertar o foco e estar cada vez mais preparados para que os jogos sejam decididos nos detalhes. Estamos prontos e venham eles», começou por destacar em conferência de imprensa.

Um jogo a eliminar em que podem vir a ser necessários pontapés de penálti para decidir quem segue em frente. Rúben Dias garante que esse pormenor tem sido tido em conta. «Acho que podemos considerar que estamos preparados caso seja necessário. Foi algo que desde o inicio do estágio tivemos sempre em conta, sempre em mente, porque faz parte da competição e é um momento importante em que acreditamos que há uma ponta de sorte, mas também há qualidade na execução. É algo que temos vindo a praticar», contou.

Na primeira fase, Portugal defrontou adversários que se apresentaram com blocos baixos, como o Gana e o Uruguai, mas Rúben Dias diz que a partir de agora não será bem assim. «Esperamos um jogo diferente. Pelo contexto do jogo, mas acima de tudo pelo que é a equipa da Suíça, uma equipa com armas diferentes que irá querer disputar o jogo cinquenta/cinquenta. Faz parte da mentalidade deles, é o tipo de jogadores que têm, é assim que esperamos que seja o jogo», referiu.

Quanto a favoritos, Rúben Dias defende que na fase a eliminar isso já não é importante. «É a razão pela qual não há favoritos neste jogo, simplesmente um jogo entre duas grandes equipas, com grande valor individual e coletivo. Veremos no final quem sai por cima, mas não é jogo para atribuirmos favoritismos, especialmente nesta fase da competição, que é de mata-mata», destacou ainda.