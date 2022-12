A Seleção Nacional tem contado com um apoio crescente no Qatar, mesmo de adeptos locais que gritam por «Portugal» e «Cristiano Ronaldo». Rúben Dias, em conferência de imprensa, explica que os jogadores têm sentido esse «calor» e agradece.

«De forma geral, acho que temos sentido muito calor da parte da massa associativa do Qatar que tem estado presente nos jogos. Mesmo fora dos jogos, sempre que há uma oportunidade, fazem sentir-se. É algo importante e quero desde já agradecer a paixão que dirigem à nossa equipa É um momento marcante para nós e queremos contar com cada vez mais apoio daqui para a frente», destacou o defesa português.

Cristiano Ronaldo está mais uma vez em destaque, desta vez, mais pela negativa, como aconteceu na substituição no jogo com a Coreia do Sul. Rúben Dias não quis comentar a situação do companheiro de seleção, mas pediu o apoio de todos à seleção.

«Essa pergunta tem de ser feita ao Cristiano e não ao Ruben Dias. O que nós sentimos, mais e mais, é que a imprensa, de forma geral, está a meter-se por trás da equipa, da seleção, e isso inclui o Ronaldo e todos os jogadores. Com o avançar da competição, em vez de nos dividirmos, que nos juntemos e que todos juntos consigamos ter essa força maior e essa energia boa entre todos nós», comentou.

A finalizar, Rúben Dias considera que Portugal vale mais pelo todo do que pelas individualidades que tem na frente do ataque. «Acima de tudo acho que é importante frisar que não somos só uma boa equipa pelos bons jogadores que temos na frente, mas também pelos jogadores que temos no meio-campo e na defesa. Mesmo quando fazemos o onze, é ainda mais pelos jogadores que temos no banco. Portanto, acho que a nossa equipa vale pelo todo, quer os que jogam e os que não jogam, porque temos muita qualidade em várias posições diferentes», destacou ainda.