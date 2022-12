Rafael Leão foi eleito melhor jogador da última edição da Série A e era apontado como uma ds «armas» para o ataque da Seleção Nacional no Mundial 2022, mas a verdade é que somou poucos minutos nos primeiros três jogos com o Gana (13m), Uruguai (21m) e Coreia do Sul (24m). Fernando Santos não poupa elogios à qualidade do avançado do Milan, mas assume uma dificuldade em encaixá-lo no onze português

«O Leão é um jogador de eleição, tem um potencial enorme. Ainda agora, quando ele entrou disse-lhe isso mesmo. Vai ter uma carreira fortíssima. Agora sente as dificuldades normais de quem joga num clube onde tem uma determinada liberdade, joga à esquerda, não equilibra tanto o jogo, principalmente nos momentos defensivos, tem uma liberdade total», começou por enunciar.

Uma liberdade que não encaixa no jogo coletivo, segundo a apreciação do selecionador. «A minha equipa joga mais de pé para pé, com toda a gente a envolver-se e ele sente algumas dificuldades. Isso não lhe retira qualidade, mas em cada equipa há jogadores que podem sobressair muito numa equipa e noutras terem mais dificuldade, mas isso não retira nada da qualidade do Rafael e na confiança que tenho nele», acrescentou ainda.