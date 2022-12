Portugal iniciou a operação Suíça, ou seja, começou a preparação para o jogo dos oitavos de final do Mundial 2022.

Na sessão orientada por Fernando Santos, os titulares frente à Coreia do Sul estiveram ausentes do relvado, assim como o trio de lesionados.

No centro de treinos de Al-Shahaniya, o selecionador contou com apenas 12 jogadores com os titulares da derrota de sexta-feira a ficarem a fazer trabalho de recuperação no ginásio, tal como Otávio, que está na fase final da recuperação da lesão contraída diante do Gana.

Danilo Pereira e Nuno Mendes fizeram tratamento às respetivas lesões e também não estiveram no relvado, de acordo com a Lusa. De recordar que o lateral do Paris Saint-Germain não voltará a competir neste Mundial.

Portugal vai defrontar a Suíça nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, em jogo agendado para terça-feira, a partir das 22:00 locais (19:00 em Lisboa), em Lusail.