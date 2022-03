As bilheteiras do Estádio do Dragão abriram pelas 09h00 desta sexta-feira e formaram-se várias filas de adeptos para comprar os ingressos do Portugal-Macedónia do Norte, que se joga na próxima terça-feira, às 19h45.

Depois da vitória na meia-final do play-off, diante da Turquia, muitas pessoas apressaram-se de forma a garantir presença no jogo decisivo para a seleção portuguesa carimbar o apuramento para o Mundial.

Note-se que o Estádio do Dragão tem capacidade para cerca de 50 mil espectadores. Esta quinta-feira, estiveram 48.010 adeptos nas bancadas.