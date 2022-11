Fernando Santos aposta num onze bastante ofensivo para a estreia de Portugal no Mundial 2022, frente ao Gana.

As principais notas de destaque são a titularidade de João Félix, que acompanha Ronaldo na frente de ataque, além do facto de Pepe estar no banco, o que siginifica que ainda não estará na melhor forma.

Nuno Mendes nem sequer está na ficha de jogo, pelo que se deve ter ressentido da lesão que o afastou do treino na antevéspera do jogo.

ONZE DE PORTUGAL: Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Danilo e Raphael Guerreiro; Otávio, Rúben Neves e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo e Félix.

GANA: Lawrence; Salisu, Amartey e Djiku; Baba, Partey, Samed e Alidu; Andre Ayew, Iñaki Williams e Kudus.