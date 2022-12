Rúben Dias foi a principal ausência no treino da seleção nacional, a dois dias do encontro contra Marrocos, dos quartos de final do Mundial 2022.



Segundo a Federação Portuguesa de Futebol, o defesa do Manchester City ficou a fazer trabalho específico de recuperação e não subiu ao relvado nos 15 minutos abertos à comunicação social.



Os restantes jogadores trabalharam normalmente às ordens de Fernando Santos.



Recorde-se que Danilo e Nuno Mendes, lesionados, já abandonaram o estágio de Portugal no Qatar. O médio sofreu uma fratura de três arcos costais durante um treino enquanto o lateral-esquerdo sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, no jogo com o Uruguai. Ambos vão prosseguir a recuperação no seu clube, o PSG.



Portugal defronta Marrocos às 15h00, do próximo sábado.