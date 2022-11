Não é segredo para ninguém a forma apaixonada como Paulo Futre vibra com o futebol, deporto do qual foi um dos maiores génios em Portugal.

Nesta quinta-feira, o antigo internacional português foi o comentador do jogo transmitido na TVI e, no momento do golo inaugural, marcado por Cristiano Ronaldo, Futre festejou de forma efusiva, como o próprio partilhou.