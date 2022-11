O antigo internacional português de futsal, Ricardinho, deixou uma mensagem para Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, após a exibição de João Félix no jogo contra o Gana, no Mundial 2022.



«Simeone, abre o olho», escreveu o ex-jogador nas redes sociais.



Embora tenha disputado 18 jogos pelos colchoneros esta época, o avançado de 23 anos apenas foi titular em apenas metade.



Já no arranque do Mundial 2022 Félix foi titular na partida de Portugal contra o Gana e marcou um golo.