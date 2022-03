Stefan Kuntz, selecionador da Turquia, em declarações na sala de imprensa do Dragão depois da derrota por 3-1 contra Portugal, nas meias-finais do play-off de acesso ao Mundial 2022:



«Viram o jogo? Não quero saber do número de remates ou de dados estatísticos. Quantas oportunidades de golo tivemos? Tivemos mais do que Portugal. Fizemos uma segunda parte magnífica. Não tivemos coragem nos primeiro trinta minutos. Precisávamos de sofrer para acordar um bocado e só depois conseguimos três remates e uns cruzamentos perigosos.



Infelizmente um pouco antes do intervalo... Não estivemos concentrados. Jogámos com três defesas porque Portugal faz muitos cruzamentos. Não estivemos concentrados no um contra um na área e fomos ingénuos na forma como sofremos o 2-0.



Os jogadores impressionaram-me na segunda parte. Estivemos perto de mudar completamente o jogo contra Portugal e em Portugal. Podemos estar orgulhosos. Tivemos oportunidade para empatar.



Temos de aprender sobre o que fizemos hoje e crescer. Ninguém ficou envergonhado com o que fizemos. Estou muito orgulhoso. Este é o início do nosso caminho.



A defesa a três fez parte da estratégia para o jogo. Se virmos a idade dos nossos defesas, são novos e ainda podem melhorar em pequenas coisas. Estamos aqui para melhorar os jogadores e a equipa. Acho que hoje foi um bom começo.



Tínhamos um plano e não podíamos alterá-lo depois de sofrer um golo aos 20 minutos contra uma equipa forte. Taticamente não fiquei satisfeito com a primeira parte. Ao intervalo provoquei os jogadores e perguntei se queriam voltar ao antigo sistema. Todos disseram que não e que se sentiam bem neste sistema. Isto é importante para mim. Vamos trabalhar várias formas de jogar.



Desculpem, esqueci-me de dizer no início. Parabéns a Portugal pela vitória.»