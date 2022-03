Após a vitória nas meias-finais do play-off de apuramento para o Mundial 2022, Fernando Santos defendeu que a geração que conquistou o Euro 2016 é a geração de Ouro de Portugal.



«Esses jogadores são de ouro. Esta geração toda que pede para ser substituída é a única geração de ouro em Portugal. Tenho pena em dizer isto, mas foi a única que trouxe uma medalha de ouro para Portugal. Se a pergunta está relacionada com a qualidade dos jogador português, Portugal tem um futuro brilhante. Tem um leque de jogadores com muita qualidade e capaz de responder em cada momento. Quando fala de geração de ouro, Portugal sempre teve grandes jogadores. Mas a geração de ouro é a que ganhou o ouro», argumentou, na sala de imprensa do Dragão.



Depois de afastar a Turquia, Portugal defronta a Macedónia do Norte no Dragão, na próxima terça-feira (19h45).