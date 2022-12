William Carvalho garante que a Seleção Nacional está unida, desvalorizou o episódio de Cristiano Ronaldo no último jogo com a Coreia do Sul e falou da liderança de Bruno Fernandes em campo que, neste Campeonato do Mundo, já acumulou duas assistências e já marcou dois golos.

Depois de duas vitórias a abrir o Mundial, a confiança dos portugueses foi abalada pela derrota diante da Coreia do Sul de Paulo Bento que ficou também marcada pela forma como Cristiano Ronaldo deixou o campo quando foi substituído.

«O grupo está unido como esteve desde o primeiro dia em que cá chegámos, temos trabalhado bem, acreditamos que podemos fazer coisas boas como temos feito. Sobre essa situação penso que já foi esclarecida com o Cristiano, não sou que posso falar sobre o assunto», destacou o médio do Betis em conferência de imprensa.

O foco tem estado sempre em Cristiano Ronaldo, mas a verdade é que, dentro do campo, Bruno Fernandes tem estado mais em destaque. «O Bruno é um grande jogador, tem o demonstrado isso ao longo destes anos. Já joguei com o Bruno no Sporting, está a fazer uma excelente temporada no Manchester e tem ajudado a seleção da forma que nós esperávamos. Líderes são todos, o Bruno tem a sua personalidade, tem a sua forma de conviver com o grupo e o grupo está preparado para lidar com o Bruno e com todos os outros jogadores», comentou ainda.