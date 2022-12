William Carvalho reagiu com desportivismo à forma como é visto nas redes sociais, onde é caricaturado como um jogador lento. O médio diz que nada pode fazer para contrariar essa tendência, a não ser mostrar em campo que não corresponde à verdade.

«É uma situação que não posso controlar, o que controlo é dentro do campo e depois no campo isso não se confirma. O que as pessoas dizem ou fazem são situações que não posso controlar O que tenho de fazer é treinar todos os dias e procurar evoluir», destacou, em conferência de imprensa, com um sorriso na face.

Na mesma conferência de imprensa, William foi surpreendido com a informação que Diogo Costa, o titular na baliza portuguesa, nasceu na Suíça, o adversário de Portugal nos oitavos de final do Mundial 2022.

«Não sabia. O Diogo é um excelente guarda-redes. Temos três grandes guarda-redes, tem jogado o Diogo, mas podia ter jogado qualquer um dos outros. Em relação ao Diogo ter nascido na Suíça, por acaso não sabia», comentou ainda.