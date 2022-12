Portugal volta a encontrar a Suíça na próxima terça-feira, em jogos dos oitavos de final do Mundial 2022, depois de já ter defrontado a seleção helvética este ano, em junho, em dois jogos da Liga das Nações que ficaram marcados por uma goleada em Alvalade (4-0) e um desaire em Basileia (0-1) uma semana depois. William Carvalho fala em foco total diante de um adversário complicado.

«É verdade, nos dois últimos jogos tivemos uma vitória e uma derrota com a Suíça, vai ser um adversário muito difícil, sabemos que a Suíça vai encontra um Portugal totalmente focado, em que os jogadores vão fazer tudo para ganhar o jogo», começou por enunciar este domingo em conferência de imprensa no Qatar.

Um Mundial que já conta com vários resultados surpreendentes, mas William garante que a seleção está precavida para todas as eventualidades. «De certeza que vamos encontrar uma Suíça onde prevalece muito a posse de bola, uma equipa muito unida, com excelentes jogadores, vamos estar precavidos para isso. É verdade que este Campeonato do Mundo tem havido muitas surpresas e a lição que nós, portugueses, podemos tirar disso é que temos de estar focados do primeiro minuto ao último de maneira a que as coisas corram como queremos», destacou.

A verdade é que Portugal foi surpreendido pela Coreia do Sul no último jogo da fase de grupos. «Perdemos o último jogo, ninguém gosta de perder, temos de analisar o jogo para que não volte a acontecer no futuro», referiu.

Uma seleção com duas faces, mas William garante que na próxima terça-feira vai estar de volta a equipa que venceu os dois primeiros jogos. «Portugal tem de jogar como jogou nos dois primeiros jogos, tem de estar unido do principio ao fim, sabemos que vamos apanhar uma equipa muito difícil, de certeza que o jogo vai ser definido nos detalhes, portanto temos de estar preparados», acrescentou.

Quanto ao favoritismo, William diz que será um jogo que se vai decidir nos detalhes. «São duas grandes seleções, que vão disputar o jogo com as suas maiores forças, o jogo vai decidir-se nos detalhes, cada seleção tem jogadores de muita qualidade. Desde o primeiro dia que sabemos onde queremos chegar desde o primeiro dia, estamos mais perto do que no início, mas agora estamos focados na Suíça», prosseguiu.

O médio do Betis diz ainda que, para já, está tudo a correr como o grupo esperava. «Está, porque o primeiro objetivo de Portugal era passar a fase de grupos e em primeiro lugar e conseguimos, por isso neste momento está a decorrer da forma que eu e todos os portugueses queríamos», comentou.

William Carvalho tem jogado as últimas temporadas na liga espanhola e, em caso de sucesso frente à Suíça, Portugal pode encontrar a Espanha nos quartos de final. «Neste momento não faz sentido falar da Espanha, vamos ter um jogo contra a Suíça e é nisso que estamos focados», insistiu.

A presença de William na conferência de imprensa podia significar que vai ser titular na terça-feira, mas o médio diz que não é bem assim. «Estar aqui não quer dizer nada, o André Silva já cá esteve e não foi titular no jogo», destacou ainda.