No derradeiro treino antes do jogo contra a Turquia, Fernando Santos teve praticamente todo o grupo à disposição. A exceção foi Pepe, defesa que está infetado com covid-19 e que não dará o seu contributo à «equipa das quinas» no encontro desta quinta-feira.



Nos quinze minutos iniciais do treino, que a comunicação social teve acesso no Dragão, o selecionador nacional foi um dos primeiros a subir ao relvado. Mais tarde, seguiram-se os jogadores que foram separados em dois grupos: os guarda-redes José Sá, Patrício e Diogo Costa fizeram trabalho específico enquanto os restantes fizeram exercícios de ativação e «meiinhos».



Refira-se que a sessão de trabalho decorreu sob olhar atento do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes.



Portugal joga o «play-off» frente à Turquia na quinta-feira, às 19h45, e, caso vença, vai disputar a final do caminho C do «play-off» de qualificação para o Mundial2022, também no Estádio do Dragão, no Porto, cinco dias depois, no dia 29, frente ao vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte.