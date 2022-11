Sadio Mané está em risco de falhar o Campeonato do Mundo, ao serviço da seleção do Senegal. Face à incerteza em relação à presença do jogador do Bayern no Qatar, a número 2 da FIFA, Fatma Samoura, também ela senegalesa, disse a solução poderá estar nos «feiticeiros».

«É uma notícia grave e muito triste [a lesão de Mané]. Vamos recorrer aos marabouts [feiticeiros muçulmanos]. Não sei se funcionam, mas vamos implorar-lhes na mesma, esperamos um milagre. Sadio, tens de jogar no dia 21», afirmou a secretária-geral do organismo máximo do futebol mundial à rádio francesa Europe 1.

O avançado de 30 anos lesionou-se na terça-feira, frente ao Werder Bremen e a sua presença na competição está em risco, sendo que só na próxima sexta-feira é que se saberá os eleitos do selecionador Aliou Cissé.

O Senegal está iinserido no grupo A, juntamente com o Equador, Países Baixos e Qatar. Os senegaleses estreiam-se na prova no dia 21 de novembro, diante da seleção neerlandesa.