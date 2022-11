O selecionador do Senegal, Aliou Cissé, anunciou na manhã desta sexta-feira a lista de convocados do Senegal para o Mundial 2022, num elenco que conta com o avançado e grande figura da equipa Sadio Mané, que nesta altura está lesionado.

Mané saiu lesionado na terça-feira, no jogo do Bayern Munique ante o Werder Bremen, tendo o clube germânico referido, no dia seguinte, que o ex-Liverpool sofrera uma lesão «na cabeça da fíbula direita» e que está fora do próximo jogo da equipa - o último antes do Mundial - contra o Schalke 04.

O infortúnio colocara o Mundial em risco e a secretária-geral da FIFA, a senegalesa Fatma Samoura, referira mesmo que iriam «recorrer aos marabouts [feiticeiros muçulmanos]» para ter um «milagre» quanto a Sadio Mané. A convocatória é agora uma certeza, resta perceber a evolução do atleta.

«Acredito que a boa notícia é que não há operação», disse o selecionador, na conferência de imprensa após o anúncio dos 26 eleitos. «Esperamos que dentro de duas ou três semanas haja uma evolução. Vamos dar todos os meios necessários para recuperar Sadio Mané», apontou, ainda.

A lista conta ainda com o ex-FC Porto, Sp. Braga e Moreirense, Loum, bem como com o ex-Famalicão Pathé Ciss.

Uma das ausências de vulto na convocatória é Saliou Ciss, lateral-esquerdo que vinha sendo titular na seleção, mas que está sem clube esta época, depois de ter representado os franceses do Nancy até 2021/22. «É uma decisão dolorosa, uma decisão difícil que tomo. Mas hoje em dia a Federação senegalesa atende a certos níveis que fazem com que tenhamos critérios na seleção. Hoje, é difícil selecionar um jogador que não tem clube. É uma decisão difícil», referiu Cissé, na conferência de imprensa.

O Senegal integra o grupo A da competição, juntamente com Países Baixos, Equador e o anfitrião Qatar. O primeiro jogo da seleção africana é contra os neerlandeses, no dia 21.