85 minutos. Foi o quanto foi preciso esperar para o primeiro golo do Senegal-Países Baixos.



Estivemos a escassos cinco minutos de assistir ao primeiro jogo sem golos do Mundial 2022. No entanto, Gakpo vestiu a capa de herói laranja e voou para desfeitear Mendy (não vive um bom momento) e abriu caminho ao triunfo neerlandês. Já no final, Klaassen confirmou o triunfo laranja.



Não se pode dizer, ainda assim, que o triunfo da Laranja Mecânica tenha sido justo. Sem a sua principal estrela, Sadio Mané, o Senegal fez jus ao estatuto de campeão africano e bateu de frente com a seleção europeia.



Embora o 0-0 tenha prevalecido quase até final, o encontro foi interessante de seguir. Louis Van Gaal colocou Janssen e Bergwijn no ataque com Gakpo a deambular nas suas costas. De Jong e Berghuis foram os médios do 3-4-1-2 dos neerlandeses que tiveram um estreante na baliza: Andries Noppert.



O início de jogo dos neerlandeses deixou água na boca: numa excelente jogada Gakpo optou pela assistência ao invés de rematar na cara de Mendy e o lance perdeu-se. Aos 20 minutos foi a vez de Frenkie De Jong adornar em demasia o lance e perder tempo de remate perante Mendy. O contra-ataque que deixou o médio do Barça em excelente posição foi fantástico.



Na primeira metade os Leões da Teranga foram capazes de chegar perto da área contrária, somaram pontapés de canto e livres laterais - Ismaila Sarr foi uma dor de cabeça constante para Dumfries e De Ligt.



A equipa de Aliou Cissé sofreu como não tinha sofrido até então no arranque da segunda parte. Deixou de ter bola, jogou mais tempo no seu meio-campo e viu o oponente ameaçar o 0-1 numa cabeçada de Van Dijk. Superada essa fase, o Senegal ameaçou repetir as façanhas das primeiras duas participações em Mundiais: ganhar o jogo inaugural.



Não fosse o 'desconhecido' Noppert e os adeptos senegaleses teriam ficado ainda com mais motivos para dançar nas bancadas do estádio Al Thumama. Por sua vez, Van Gaal lançou Depay, Koopmeiners e Klaassen para tentar chegar à vitória.



A decisão do selecionador neerlandês de colocar Gakpo com Depay no ataque acabou por desbloquear o encontro. O atacante do PSV voou para chegar ao cruzamento de De Jong, antecipou-se a Mendy e fez o 1-0.



O guarda-redes do Chelsea, eleito o melhor do Mundo em 2021, não vive um bom momento. Já depois de Noppert ter negado o 1-1 a Gana Gueye, o titular do Senegal não segurou um remate de Depay e permitiu a Klaassen fazer o 2-0 (90+8).



O sumo da laranja saiu no final.