O futebolista Sadio Mané está fora do Mundial 2022 ao serviço da seleção do Senegal, anunciou esta quinta-feira a Federação Senegalesa de Futebol (FSF).

«Desde a lesão de Sadio Mané, no dia 8 de novembro, tínhamos entrado em contato com o Bayern de Munique para obter as primeiras informações. No dia seguinte, o clube enviou-nos as imagens da primeira ressonância magnética que ele fez, que mostrou uma lesão no joelho direito», começou por dizer o médico da FSF, Manuel Afonso.

«Por isso, convidaram-nos a ir examinar o jogador e reexaminar as imagens no seio do clube. Ficou decidido voltar a fazer uma ressonância magnética hoje para verificar a evolução, para saber se era possível ou não para Sadio Mané ter lugar no Mundial. E, infelizmente, a ressonância magnética de hoje mostra-nos que a evolução não é favorável como nós imaginámos e resolvemos declarar a ausência de Sadio para estre Mundial», referiu, depois, anunciando ainda que «deve ser marcada uma intervenção cirúrgica para breve».

Na terça-feira, a FSF tinha referido que Sadio Mané iria falhar os «primeiros jogos» da fase final do Mundial 2022.

Mané saiu lesionado a 8 de novembro, no jogo do Bayern Munique ante o Werder Bremen, tendo o clube germânico referido, no dia seguinte, que o ex-Liverpool sofrera uma lesão «na cabeça da fíbula direita».

O Senegal ainda convocou o jogador, mesmo lesionado. As dúvidas mantiveram-se até poucos dias do início do Mundial no Qatar, mas o antigo jogador do Liverpool está mesmo fora da competição.

No Mundial do Qatar, o Senegal, que está integrado no grupo A, estreia-se na segunda-feira frente aos Países Baixos. Depois defronta o anfitrião Qatar (25 novembro) e joga com o Equador (29 novembro).